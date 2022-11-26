Беременная Кейли Куоко Позирует с Томом Пелфри и их собаками на День Благодарения
Том Пелфри благодарен за Кейли Куоко в этот День благодарения. 36-летняя актриса-стюардесса, которая ждет своего первого ребенка от актера из Озарка, появилась на селфи, опубликованном в Instagram актера в четверг.
"Счастливого Дня благодарения", - подписал он снимок пары, на котором также были изображены их две собаки.
Фотография обрезается на талии, скрывая выпуклость будущей мамы, которую она задокументировала в постах Instagram с момента объявления о своей беременности в октябре.
На прошлой неделе Куоко отметила, что она была на "полпути" к своей беременности, опубликовав два снимка прогресса.
Актриса также поделилась кучей фотографий на последнем месяце своей беременности, в том числе снимком, на котором она в удобной одежде для отдыха на диване, а также фотографией, на которой она и Пелфри позируют вместе с ее выпуклостью перед зеркалом.
Опубликовано: Антон Райт
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