Беременная Кейли Куоко Позирует с Томом Пелфри и их собаками на День Благодарения

Том Пелфри благодарен за Кейли Куоко в этот День благодарения. 36-летняя актриса-стюардесса, которая ждет своего первого ребенка от актера из Озарка, появилась на селфи, опубликованном в Instagram актера в четверг.

"Счастливого Дня благодарения", - подписал он снимок пары, на котором также были изображены их две собаки.

Фотография обрезается на талии, скрывая выпуклость будущей мамы, которую она задокументировала в постах Instagram с момента объявления о своей беременности в октябре.

На прошлой неделе Куоко отметила, что она была на "полпути" к своей беременности, опубликовав два снимка прогресса.

Актриса также поделилась кучей фотографий на последнем месяце своей беременности, в том числе снимком, на котором она в удобной одежде для отдыха на диване, а также фотографией, на которой она и Пелфри позируют вместе с ее выпуклостью перед зеркалом.