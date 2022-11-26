Это был канун Дня Благодарения, но каждый день - Хэллоуин на костюмированном конкурсе

Легенда фильма ужасов изгоняет дьявола из "Певца в маске", шокирующе покидает шоу.

У этого шоу ужасов "Рокки хоррор" был неожиданный финал, когда одна из участниц, Страшила, которая оказалась одной из главных икон кинематографа ужасов, практиковала самоизгонение нечистой силы, разоблачая себя.

Только одна другая знаменитость в истории певцов в масках когда-либо делала это раньше (хотя забывчивый ведущий Ник Кэннон, у которого явно много дел в эти дни, утверждал, что это был первый сериал):

когда Микки “Гремлин” 4 сезона Рурк яростно сорвал с себя головной убор и внезапно ушел.

На этой неделе Страшила вызвалась снять свою тыквоголовку и отказаться от участия в конкурсе, хотя она сделала это менее пугающе, чем Микки, и у нее на самом деле было гораздо больше шансов, чем у Микки, перейти в следующий раунд. Фактически, судья Кен Чжон только что объявил ее скрипучее исполнение “Абракадабры” Стива Миллера самым волшебным выступлением вечера.