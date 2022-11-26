В Днепропетровске прозвучал взрыв, ставший причиной пожара

Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в административно центре Днепропетровской области.

В субботу после полудня, 26 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» заявила, что в Днепре прозвучал мощный взрыв, после которого в городе начался пожар.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов в личном Telegram-канале подтвердил взрыв в городе, уточнив что несколько трансформаторных подстанций в результате «прилёта» автоматически отключились.

Согласно данным официального украинского ресурса оповещения населения, в Днепропетровской области сирена воздушной тревоги звучит с 12:52 из-за ракетной угрозы.