Премьер-министры Польши, Литвы и Бельгии прибыли с рабочим визитом в Киев
2022-11-26 13:17
Премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Литвы Ингрида Шимоните и Бельгии Александр де Кроо прибыли с рабочим визитом в столицу Украины.
Украинское интернет-СМИ «Страна» сообщило том, что сегодня, 26 ноября 2022 года, в Киеве день визитов премьер-министров поддерживающих Украину государств.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Бельгии Александром де Сороо, в то время как украинский премьер Денис Шмыгаль встретился со своими коллегами из Польши Матеушем Моравецким и Литвы Ингрид Шимоните.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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