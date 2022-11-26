Премьер-министры Польши, Литвы и Бельгии прибыли с рабочим визитом в Киев

Премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Литвы Ингрида Шимоните и Бельгии Александр де Кроо прибыли с рабочим визитом в столицу Украины.

Украинское интернет-СМИ «Страна» сообщило том, что сегодня, 26 ноября 2022 года, в Киеве день визитов премьер-министров поддерживающих Украину государств.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Бельгии Александром де Сороо, в то время как украинский премьер Денис Шмыгаль встретился со своими коллегами из Польши Матеушем Моравецким и Литвы Ингрид Шимоните.