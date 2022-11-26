На северо-востоке Сирии под ракетный обстрел попала американская база
Два ракетных удара были нанесены по базе США в Аль-Чаддаде на северо-востоке Сирии, к югу от провинции Хассаке, в пятницу вечером, сообщило в субботу военное командование США на Ближнем Востоке (Centcom).
По данным того же источника, атака, направленная против сил международной коалиции, была проведена около 22:30 по местному времени и не привела к жертвам или повреждению базы.
Centcom не уточнил происхождение выстрелов, поскольку с прошлого воскресенья позиции курдов на севере Сирии подверглись серии турецких авиаударов.
«Атаки такого рода ставят под угрозу гражданское население и силы коалиции и подрывают с таким трудом завоеванную безопасность и стабильность в Сирии и регионе», — заявил представитель Centcom полковник Джо Буччино.
Турция не разделяет позиции США, которая использовала ранее боевиков РПК и других курдских формирований для войны с джихадистами ИГ.
Президент Эрдоган заявил о подготовке наземной спецоперации по борьбе с курдскими террористами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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