Франция кредитует 85 млн на модернизацию завода Goodyear в Амьене
Правительство Франции предоставило кредит в размере 85 миллионов евро компании Goodyear в Амьене, после субсидии в размере 44,6 миллиона евро в марте прошлого года для продолжения модернизации предприятия.
В 2021 году правительство Жана Касекса объявило о субсидии в рамках плана France Relance, направленного на реиндустриализацию территории и продвижение инноваций.
Завод Amiens-Sud, на котором работает 800 человек, находился под угрозой закрытия в течение пяти лет, отметил президент Ален Гест), из-за высокой конкуренции стран Восточной Европы.
В свою очередь, Goodyear, штаб-квартира которой находится в Акроне в США, обязалась инвестировать 100 миллионов евро, чтобы завод мог производить шины с более высокой добавленной стоимостью.
Кредит в размере 85 миллионов евро дополняет эти инвестиции и будет выплачен государством через банк Natixis.
Опубликовано: Тарас Медведев
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