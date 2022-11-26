Ухудшение памяти и тусклые волосы сигнализируют об обезвоживании
Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, что служит признаками недостатка воды в организме в зимний период.
С приходом зимы человек испытывает жажду гораздо реже, а значит количество выпиваемой жидкости уменьшается.
В холодное время кровь помогает организму согреться, и он начинает подтягивать тёплое кровообращение к внутренним органам, вызывая их интоксикацию.
Для детоксикации нашему организму требуется вода.
Существует ряд признаков, по которым можно диагностировать обезвоживание.
Чувство голода после еды свидетельствует о нехватке воды: организм не видит различий между жаждой и голодом.
"Усталость по утрам, раздражительность, смена настроения, низкий иммунитет, плохая память, тусклая кожа, ломкие ногти, волосы — это всё может быть признаками обезвоживания. Зрение может начать резко портиться, потому что стекловидное тело в глазу на 90% состоит из воды", — объясняет Богданова.
Но не следует радикально увеличивать количество употребляемой жидкости. Достаточно будет 30 граммов воды на каждый килограмм веса в сутки.
Резкое увеличение потребления воды может негативно отразиться на самочувствии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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