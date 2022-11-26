В США вводится полный запрет на экспорт и продажу электроники из Китая
Администрация президента США Джо Байдена запретила продажу нового телекоммуникационного оборудования китайским компаниям, в том числе Huawei Technologies, ZTE и ряд других.
Она обосновала это тем, что создает "неприемлемый риск" для национальной безопасности США.
Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что приняла окончательные правила, запрещающие продажу или импорт оборудования китайского производителя средств видеонаблюдения Dahua Technology, компании видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology и телекоммуникационной компании Hytera Communications.
По данным Reuters, это является последним шагом Вашингтона против китайских технологических гигантов на фоне опасений, что Пекин может использовать китайские компании для шпионажа за американцами.
"Новые правила являются важной частью наших усилий по защите американцев от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями", — заявила председатель FCC Джессика Розенворсел.
Агентство Reuters сообщило, что Huawei отказалась комментировать этот вопрос. ZTE, Dahua, Hikvision и Hytera еще не ответили на запросы о комментариях.
Опубликовано: Николай Скира
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