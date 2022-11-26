В Днепропетровске произошло два взрыва
2022-11-26 14:07
СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске. Первый произошел днем 26 ноября, второй – чуть позже.
На территории области объявлена воздушная тревога. Подробной информации о взрывах пока нет.
Воздушную тревогу объявили также в соседних Харьковской и Полтавской областях.
Власти регионов просят людей оставаться в укрытиях.
Опубликовано: Светлана Репина
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