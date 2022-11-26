В Днепропетровске произошло два взрыва

Французский бульдог Уинстон стал лучшим в шоу на Национальной выставке собак 2022 года

Французский бульдог занял первое место на 21-й ежегодной национальной выставке собак, представленной компанией Purina, которая транслировалась на канале NBC в День благодарения, сразу после парада в честь Дня благодарения в Macy's.

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