В Днепропетровске произошло два взрыва

APS
2022-11-26 14:07

СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске. Первый произошел днем 26 ноября, второй – чуть позже.

На территории области объявлена воздушная тревога. Подробной информации о взрывах пока нет.

Воздушную тревогу объявили также в соседних Харьковской и Полтавской областях. 

Власти регионов просят людей оставаться в укрытиях.
 

Опубликовано: Светлана Репина