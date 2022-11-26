Украинский неонацист Дмитрий «Сансет» Сидорко ликвидирован под Артёмовском

Российские военкоры сообщили о ликвидации в боях под Артёмовском украинского националиста Дмитрия «Сансет» Сидорко.

26 ноября военные корреспонденты Telegram-канала «Русская весна» сообщили о том, что украинский националист Дмитрий «Сансет» Сидорко, который принимал участие в сражениях с первых дней спецоперации, был уничтожен в ходе боевых действий на Артёмовском направлении фронта.

Отмечается, что «побратымы» придерживающегося неонацистских взглядов ещё со школьных времён Сидорко пригрозили российским матерям «топить их детей в крови».