Украинский неонацист Дмитрий «Сансет» Сидорко ликвидирован под Артёмовском
Российские военкоры сообщили о ликвидации в боях под Артёмовском украинского националиста Дмитрия «Сансет» Сидорко.
26 ноября военные корреспонденты Telegram-канала «Русская весна» сообщили о том, что украинский националист Дмитрий «Сансет» Сидорко, который принимал участие в сражениях с первых дней спецоперации, был уничтожен в ходе боевых действий на Артёмовском направлении фронта.
Отмечается, что «побратымы» придерживающегося неонацистских взглядов ещё со школьных времён Сидорко пригрозили российским матерям «топить их детей в крови».
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Французский бульдог Уинстон стал лучшим в шоу на Национальной выставке собак 2022 года
Французский бульдог занял первое место на 21-й ежегодной национальной выставке собак, представленной компанией Purina, которая транслировалась на канале NBC в День благодарения, сразу после парада в честь Дня благодарения в Macy's.Подробнее...
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
Украинский неонацист Дмитрий «Сансет» Сидорко ликвидирован под Артёмовском
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
В Днепропетровске произошло два взрыва
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия