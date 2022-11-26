Премьер-министр Польши Моравецки приехал в Киев почтить память жертв голодомора

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки прибыл в Киев утром в субботу, 26 ноября сообщает портал TVP.INFO.

Первым пунктом визита стало возложение цветов к памятнику жертвам Голодомора, затем глава польского правительства встретится с премьер-министрами Украины и Литвы в рамках Люблинского треугольника и проведет беседу с президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр заверил, что Польша находится на стороне Украины на международной арене.

"Польша, и я убежден, что и Литва будет поддерживать Украину столько, сколько это необходимо", - подчеркнул он.

Он добавил, что Польша поддерживает оборонные усилия Украины, а также поддерживает гуманитарную помощь, потому что крайне важно помочь украинцам пережить предстоящие тяжелые зимние месяцы.

Моравецки напомнил, что в субботу в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора и политических репрессий. В этом году исполняется 90 лет спровоцированному коммунистами голоду в Украине.