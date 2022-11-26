19FortyFive: Россия собирается начать масштабный конфликт в Арктике

Издание 19FortyFive опубликовало материал журналиста Питера Сучиу, который утверждает, что Россия собирается начать крупномасштабный конфликт в Арктике.

Он отмечает, что российские власти считают регион своей территорией, поэтому увеличивают военное присутствие там.

Сучиу упоминает расширение авиабазы Нагурское, которая изначально строилась как метеостанция, а также форпост между Северным полюсом и Евразией.

Журналист пишет, что с авиабазы совершаются вылеты истребителей МиГ-31, а вскоре здесь могут появиться боевые машины.