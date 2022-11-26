19FortyFive: Россия собирается начать масштабный конфликт в Арктике
Издание 19FortyFive опубликовало материал журналиста Питера Сучиу, который утверждает, что Россия собирается начать крупномасштабный конфликт в Арктике.
Он отмечает, что российские власти считают регион своей территорией, поэтому увеличивают военное присутствие там.
Сучиу упоминает расширение авиабазы Нагурское, которая изначально строилась как метеостанция, а также форпост между Северным полюсом и Евразией.
Журналист пишет, что с авиабазы совершаются вылеты истребителей МиГ-31, а вскоре здесь могут появиться боевые машины.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Французский бульдог Уинстон стал лучшим в шоу на Национальной выставке собак 2022 года
Французский бульдог занял первое место на 21-й ежегодной национальной выставке собак, представленной компанией Purina, которая транслировалась на канале NBC в День благодарения, сразу после парада в честь Дня благодарения в Macy's.Подробнее...
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
Украинский неонацист Дмитрий «Сансет» Сидорко ликвидирован под Артёмовском
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
В Днепропетровске произошло два взрыва
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия