Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, почему для фото в Instagram важно подготовиться

Люди заходя в Instagram хотят видеть идеальные изображения своих кумиров, как в глянцевом журнале считает актриса теле и радиоведущая Лера Кудрявцева.

"…Мы хотим поучить такой фитбэк, какая ты молодая, как ты прекрасно выглядишь. Но я же прекрасно понимаю, что я не прекрасно выгляжу," - рассказала в интерьью Лера.

Я могу прекрасно выглядеть только на съёмках, когда выставлен хороший свет, когда сделан макияж, но не дома.

Я не выкладываю фотографии из дома потому что я дома не накрашенная и вообще в принципе кроме работы нигде не накрашенная.

И когда ты ненакрашенная с утра с гулькой на голове с ребёнком на руках и делаешь фотографию, то потом смотришь и думаешь:

«Господи боже мой на тебя люди смотрят они хотят видеть тебя идеальной, а ты хочешь получать какие-то комментарии».