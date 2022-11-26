Диетолог Тамара Прунцева объяснила, как есть мандарины, чтобы они приносили пользу
Новогодний стол трудно представить без мандаринов. Яркие и сочные, они создают праздничное настроение уже одним своим ароматом. Специалист по питанию рассказала, сколько фруктов можно съедать в день без вреда для здоровья.
По мнению диетолога, допустимая норма в день - 4 мандарина. Фрукт поднимает настроение, укрепляет иммунитет, выводит токсичные вещества.
Тамара Прунцева считает традицию покупать к новогоднему столу оранжевое лакомство хорошей и полезной. Главное, чтобы не было противопоказаний и аллергии на цитрусовые.
Врач-диетолог Тамара Прунцева:
"Средняя суточная доза — четыре штуки <...> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством"
Зимой как никогда нужны витамины, без фруктов никуда. Мандарины же полны полезными элементами, в них много аскорбиновой кислоты, но мало калорий.
Что для праздничного стола весьма кстати.
Перед употреблением фрукты надо вымыть, потому что для длительного хранения в магазинах их обрабатывают токсичными веществами.
Полезными считаются не только сочные дольки мандарина, но и его шкурки.
В них содержатся белые волокна с флаваноидом нобилетином (противовоспалительный эффект) и большое количество антиоксидантов.
Не желательно кушать мандарины на ночь и натощак. Оптимальное время для включения в рацион - утро или день (до 5 часов вечера).
Превышение рекомендуемых доз ведет к аллергическим проявлениям, метеоризму.
Из-за обилия клетчатки в мандаринах переедание фруктами вызовет проблемы с ЖКТ, обострение хронических болезней.
Опубликовано: Храмова Оксана
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