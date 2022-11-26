Диетолог Тамара Прунцева объяснила, как есть мандарины, чтобы они приносили пользу

Новогодний стол трудно представить без мандаринов. Яркие и сочные, они создают праздничное настроение уже одним своим ароматом. Специалист по питанию рассказала, сколько фруктов можно съедать в день без вреда для здоровья.

По мнению диетолога, допустимая норма в день - 4 мандарина. Фрукт поднимает настроение, укрепляет иммунитет, выводит токсичные вещества.

Тамара Прунцева считает традицию покупать к новогоднему столу оранжевое лакомство хорошей и полезной. Главное, чтобы не было противопоказаний и аллергии на цитрусовые.

Врач-диетолог Тамара Прунцева:

"Средняя суточная доза — четыре штуки <...> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством"

Зимой как никогда нужны витамины, без фруктов никуда. Мандарины же полны полезными элементами, в них много аскорбиновой кислоты, но мало калорий.

Что для праздничного стола весьма кстати.

Перед употреблением фрукты надо вымыть, потому что для длительного хранения в магазинах их обрабатывают токсичными веществами.

Полезными считаются не только сочные дольки мандарина, но и его шкурки.

В них содержатся белые волокна с флаваноидом нобилетином (противовоспалительный эффект) и большое количество антиоксидантов.

Не желательно кушать мандарины на ночь и натощак. Оптимальное время для включения в рацион - утро или день (до 5 часов вечера).

Превышение рекомендуемых доз ведет к аллергическим проявлениям, метеоризму.

Из-за обилия клетчатки в мандаринах переедание фруктами вызовет проблемы с ЖКТ, обострение хронических болезней.