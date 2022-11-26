ВС РФ уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими военными украинского склада боеприпасов американской РСЗО HIMARS в Запорожской области.

В субботу, 26 ноября 2022 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии высокоточным ударом уничтожили склад боеприпасов американской установки реактивной системы залпового огня HIMARS в окрестностях посёлка городского типа Кушугум Запорожской области.

Конашенков также рассказал о том, что российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре снаряда HIMARS в районе населённого пункта Мирное Херсонской области.