ВС РФ уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими военными украинского склада боеприпасов американской РСЗО HIMARS в Запорожской области.
В субботу, 26 ноября 2022 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии высокоточным ударом уничтожили склад боеприпасов американской установки реактивной системы залпового огня HIMARS в окрестностях посёлка городского типа Кушугум Запорожской области.
Конашенков также рассказал о том, что российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре снаряда HIMARS в районе населённого пункта Мирное Херсонской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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