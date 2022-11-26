Врач-психотерапевт Жесткова дала советы, как справиться с паническими атаками
Врач Елизавета Жесткова рассказала, сколько могут длиться приступы и есть ли способ их победить.
Для панической атаки, как известно, характерно состояние, при котором человек испытывает страх смерти. У кого-то это длится пару минут, а в некоторых случаях до полутора часов.
"Как и в случае с минутной атакой, ничего страшного с человеком не произойдёт. Самое страшное — это сам приступ, хуже него с человеком ничего не случится", — рассказала эксперт.
Паническая атака сопровождается повышенным потоотделением, чувством нехватки воздуха, учащенным сердцебиением. Возможно головокружение.
Но приступ не ведет к обмороку, а создает ощущения, присущие предобморочному состоянию.
"Паническую атаку вполне можно перепутать с простым эпизодом тревоги или с предобморочным состоянием. Поэтому в более зрелом возрасте при возникновении этих симптомов стоит обратиться к кардиологу, чтобы сделать ЭКГ и исключить возможный ряд опасных заболеваний, таких как аритмия", — добавила Елизавета Жесткова.
Для преодоления панической атаки врач советует научиться понимать наступающий приступ, осознанно переживая его. В этом помогут техники релаксации и самовнушения.
Также можно отвлечься от начинающейся панической атаки, заведя разговор на посторонние темы с кем-то из окружающих.
Опубликовано: Храмова Оксана
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