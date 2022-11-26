МО РФ: в США создали коронавирус с 80% летальным исходом у подопытных животных
Минобороны России сообщило, что в США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью.
26 ноября РИА Новости сообщили, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге для журналистов сообщил, что в октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта.
Кириллов подчеркнул, что полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель у 80% подопытных животных провоцируя у них развитие атипичных неврологических симптомов и тяжелое поражение легких.
Генерал-лейтенант добавил, что имеющиеся вакцины против него неэффективны.
Опубликовано: Елена Калиновская
-
-
-
Диетолог Тамара Прунцева объяснила, как есть мандарины, чтобы они приносили пользу
Новогодний стол трудно представить без мандаринов. Яркие и сочные, они создают праздничное настроение уже одним своим ароматом. Специалист по питанию рассказала, сколько фруктов можно съедать в день без вреда для здоровья.Подробнее...
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
Минобороны РФ: США создали вариант коронавируса со смертностью в 80%
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Русская армия уничтожила 40 бойцов и один танк ВСУ на Южно-Донецком направлении
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия