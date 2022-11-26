МО РФ: в США создали коронавирус с 80% летальным исходом у подопытных животных

Минобороны России сообщило, что в США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью.

26 ноября РИА Новости сообщили, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге для журналистов сообщил, что в октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта.

Кириллов подчеркнул, что полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель у 80% подопытных животных провоцируя у них развитие атипичных неврологических симптомов и тяжелое поражение легких.

Генерал-лейтенант добавил, что имеющиеся вакцины против него неэффективны.