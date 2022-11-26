МО РФ: 9 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернули из украинского плена

В российском оборонном ведомстве сообщили о возвращении из украинского плена девятерых солдат ВС РФ, которым грозила смертельная опасность.

В субботу, 26 ноября 2022 года, Министерство обороны Российской Федерации сообщило об очередном состоявшемся обмене военнопленными с Украиной в результате переговорного процесса.

В ведомстве уточнили, что на Родину из украинского плена вернулись 9 военнослужащих, которые в скором времени будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации.