МО РФ: 9 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернули из украинского плена
В российском оборонном ведомстве сообщили о возвращении из украинского плена девятерых солдат ВС РФ, которым грозила смертельная опасность.
В субботу, 26 ноября 2022 года, Министерство обороны Российской Федерации сообщило об очередном состоявшемся обмене военнопленными с Украиной в результате переговорного процесса.
В ведомстве уточнили, что на Родину из украинского плена вернулись 9 военнослужащих, которые в скором времени будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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