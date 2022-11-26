ГПК предупредил об увеличении попыток Польши вытеснять беженцев в Беларусь

Госпогранкомитет Беларуси предупредил о возможном увеличении попыток Польши вытеснять беженцев на территорию белорусского государства.

26 ноября пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Telegram-канале предупредила о том, что в обозримом будущем попыток политического руководства Польши, являющейся транзитным пунктом, через который беженцы попадают в Германию, Францию и другие страны Европы, вытеснять мигрантов на территорию белорусского государства станет значительно больше.

Отмечается, что, предположительно, польские военные уже готовят информационные вбросы о том, что на белорусской стороне границы они видели 901 беженца.