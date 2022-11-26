По подозрению в убийстве 3 человек в Подмосковье задержали 14-летнего подростка
Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве трех человек в подмосковных Луховицах.
В субботу днем сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, что в Подмосковье сотрудники полиции задержали 14-летнего подростка по подозрению в убийстве трех человек в квартире в Луховицах, сейчас с ним работают правоохранители.
По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт между четырьмя людьми, возникшая ссора переросла в драку, в ходе которой три человека погибли.
Ранее сообщалось, что 25 ноября в квартире в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы были обнаружены тела со множественными колото-резанными и рубленными ранами двух мужчин - 1961 г.р. и 1980 г.р. и одной женщины 1987 г.р.
Опубликовано: Елена Калиновская
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