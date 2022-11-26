Моравецкий: если Россия одержит победу на Украине, то проиграет вся Европа

Польский премьер Матеуш Моравецкий предрёк проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине.

26 ноября польское интернет-издание «wpn.pl» сообщило о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего рабочего визита в Киев заявил о том, что в спецоперации может быть лишь один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа.

Моравецкий также утверждает, что «Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России», ввиду чего европейские страны обязаны продолжать оказывать поддержку киевскому режиму.