Моравецкий: если Россия одержит победу на Украине, то проиграет вся Европа
2022-11-26 16:23
Польский премьер Матеуш Моравецкий предрёк проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине.
26 ноября польское интернет-издание «wpn.pl» сообщило о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего рабочего визита в Киев заявил о том, что в спецоперации может быть лишь один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа.
Моравецкий также утверждает, что «Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России», ввиду чего европейские страны обязаны продолжать оказывать поддержку киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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