На чемпионате мира по футболу в Катаре умер болельщик сборной Уэльса

Трагедия потрясла болельщиков Уэльса, которые приехали в Катар, чтобы поддержать свою команду во время чемпионата мира по футболу.

Один из них, 62-летний Кевин Дэвис, неожиданно скончался. Федерация футбола Уэльса выразила соболезнования семье и близким верного болельщика.

Уэльс проиграл Ирану со счетом 0:2 во втором матче чемпионата мира в пятницу.

В тот день у болельщиков команды с Британских островов, к сожалению, появился еще один повод для грусти. Как сообщают местные СМИ, неожиданно скончался один из присутствовавших в Катаре валлийских болельщиков.

62-летний Кевин Дэвис вместе с сыном отправился в арабскую страну, чтобы со стадиона посмотреть матчи национальной сборной и поддержать своих любимых футболистов. К сожалению, отпуск всей жизни оказался и его концом.

Как пишет Daily Mirror, Дэвис неожиданно скончался в пятницу естественной смертью. Он пропустил игру против Ирана на стадионе Ахмада бин Али.

По информации британских СМИ, семья погибшего получит необходимую помощь консульства в Катаре. Валлийские группы болельщиков и Футбольная ассоциация Уэльса также помогут. Федерация уже заявила о помощи и выразила соболезнования родственникам погибшего.