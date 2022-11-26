На чемпионате мира по футболу в Катаре умер болельщик сборной Уэльса
Трагедия потрясла болельщиков Уэльса, которые приехали в Катар, чтобы поддержать свою команду во время чемпионата мира по футболу.
Один из них, 62-летний Кевин Дэвис, неожиданно скончался. Федерация футбола Уэльса выразила соболезнования семье и близким верного болельщика.
Уэльс проиграл Ирану со счетом 0:2 во втором матче чемпионата мира в пятницу.
В тот день у болельщиков команды с Британских островов, к сожалению, появился еще один повод для грусти. Как сообщают местные СМИ, неожиданно скончался один из присутствовавших в Катаре валлийских болельщиков.
62-летний Кевин Дэвис вместе с сыном отправился в арабскую страну, чтобы со стадиона посмотреть матчи национальной сборной и поддержать своих любимых футболистов. К сожалению, отпуск всей жизни оказался и его концом.
Как пишет Daily Mirror, Дэвис неожиданно скончался в пятницу естественной смертью. Он пропустил игру против Ирана на стадионе Ахмада бин Али.
По информации британских СМИ, семья погибшего получит необходимую помощь консульства в Катаре. Валлийские группы болельщиков и Футбольная ассоциация Уэльса также помогут. Федерация уже заявила о помощи и выразила соболезнования родственникам погибшего.
Опубликовано: Николай Скира
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