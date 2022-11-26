Моравецкий: в случае победы России над Украиной проиграет вся Европа
2022-11-26 16:53
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что европейские государства также окажутся проигравшими, если Россия победит Украину в спецоперации.
26 ноября состоялась встреча премьер-министров так называемого Люблинского треугольника, в который традиционно входит Украина, Польша и Литва. Польский премьер Матеуш Моравецкий подписал ряд документов со своим украинской коллегой Денисом Шмыгалём и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
Примечательно, что в ходе встречи Моравецкий публично заявил, что в случае поражения Украины в начатой Россией спецоперации проиграют все страны европейского региона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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