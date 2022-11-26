Что кинуть в лунку зимой чтобы привлечь рыбу
Частенько встречал таких рыбаков, которые закидывали в лунку кусочек сахара с разными пропитками, использовали в основном капли аниса, чеснока, или же какой-нибудь сладкий аромат.
Эти рыбаки утверждают, что такой способ хорошо приманивает мирную рыбу к точке ловли, а если еще и окрасить кубики в разный цвет, то вся рыба ваша. Не известно насколько эффективен этот способ, возможно на каком-то водоеме он действительно помогает, а на другом нет.
А однажды встретили на рыбалке странного дедушку-рыбака, он кидал в лунку для рыбалки оливки, и разноцветную карамель, не знаю совпадение это или нет, но тогда он наловил плотвы и окушков, побольше нашего.
Возможно рыба приплывает чисто из интереса, а может ей и действительно нравятся эти запахи.
В качестве приманки многие опытные рыболовы используют обычную консервированную кукурузу, подсыпая по небольшой горсточке в лунку. Этот способ действительно рабочий, мы им пользовались частенько на водохранилищах и даже реках.
Но самый популярный и рабочий вариант это сыпануть в лунку горсть кормового мотыля.
Если глубина приличная, то лучше это делать с помощью специальной закормочной кормушки. Эти червячки любимая пища, практически всех видов рыб, в любой водоеме. Мотыль способен надолго задержать рыбу под лункой.
Опубликовано: Антон Райт
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