МО РФ: домой вернулись 9 российских военнопленных, которым грозила смерть
2022-11-26 17:13
В Минобороны России сообщили об успешной операции по возвращению девяти российских военнопленных из Украины.
26 ноября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в результате успешных переговоров между Москвой и Киевом на родину были возвращены девять российских военнопленных, которые ранее находились в смертельной опасности, будучи под контролем солдат украинской армии.
Накануне глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин также рассказал об успешном обмене пленными между Украиной и Донбассом по формуле "35 на 35", в рамках которого 33 солдат ДНР вернулись в Донецк, ещё двое пленных были возвращены в ЛНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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