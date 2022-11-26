МО РФ: домой вернулись 9 российских военнопленных, которым грозила смерть

В Минобороны России сообщили об успешной операции по возвращению девяти российских военнопленных из Украины.

26 ноября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в результате успешных переговоров между Москвой и Киевом на родину были возвращены девять российских военнопленных, которые ранее находились в смертельной опасности, будучи под контролем солдат украинской армии.

Накануне глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин также рассказал об успешном обмене пленными между Украиной и Донбассом по формуле "35 на 35", в рамках которого 33 солдат ДНР вернулись в Донецк, ещё двое пленных были возвращены в ЛНР.