Моравецкий: победа России на Украине станет поражением для всей Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что победа России на Украине станет поражением для всей Европы.

Такое заявление он сделал во время переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве.

Моравецкий подчеркнул, что Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня нельзя медлить с оказанием помощи Украине.

Шмыгаль, Моравецкий и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подписали «Декларацию премьеров Люблинского треугольника.