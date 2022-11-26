Моравецкий: победа России на Украине станет поражением для всей Европы
2022-11-26 17:18
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что победа России на Украине станет поражением для всей Европы.
Такое заявление он сделал во время переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве.
Моравецкий подчеркнул, что Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня нельзя медлить с оказанием помощи Украине.
Шмыгаль, Моравецкий и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подписали «Декларацию премьеров Люблинского треугольника.
Опубликовано: Светлана Репина
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Моравецкий: победа России на Украине станет поражением для всей Европы
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