Ксения Бородина: я не понимаю, почему у Бритни Спирс не отберут телефон

Российская телеведущая подвергла поп диву остракизму за ее фото в ванной, на котором Бритни позирует, прикрыв обнаженную грудь руками.

По словам Бородиной, у Бритни Спирс явно не в порядке с головой, раз уж она стала выкладывать откровенные фото.

Бритни расстраивается, что дети не желают с ней общаться, ну так с подобной матерью никто и не будет общаться.

Сама Бритни Спирс объясняет выкладывание в интернет собственными свободой и бунтарским духом.