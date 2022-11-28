Ксения Бородина: я не понимаю, почему у Бритни Спирс не отберут телефон
2022-11-28 19:23
Российская телеведущая подвергла поп диву остракизму за ее фото в ванной, на котором Бритни позирует, прикрыв обнаженную грудь руками.
По словам Бородиной, у Бритни Спирс явно не в порядке с головой, раз уж она стала выкладывать откровенные фото.
Бритни расстраивается, что дети не желают с ней общаться, ну так с подобной матерью никто и не будет общаться.
Сама Бритни Спирс объясняет выкладывание в интернет собственными свободой и бунтарским духом.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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