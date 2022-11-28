У звезды сериала «Соседи» Кейт Келти обнаружили рак груди 4-й степени

36-летняя автралийская актриса борется с онкологией, деньги на лечение ей собирают друзья, а также многочисленные поклонники.

Звезде сериала «Соседи» медики поставили страшный диагноз: у Кейт Келти рак молочной железы 4-й стадии. Метастазы такие агрессивные, что распространились и на другие части тела, в том числе - лимфатические узлы, тазовые кости и кровь, сообщает Космополитен.

О том, что у Келти онкология, стало известно тогда, когда ее друзья объявили о сборе средств на лечение. Актрисе не хватает средств на дорогостоящую химиотерапию. «Наша чудесная Кейт переживает невообразимое. На этой неделе будет начата борьба всей ее жизни, она начинает химиотерапию», — так написали близкие Келти.

По словам друзей актрисы, она потеряет волосы и не сможет вынашивать детей.

«Это ужасная новость для любого, не говоря о 36-летнем возрасте. К тому же, ни у кого в семье Кейт не было рака молочной железы. Нашей дорогой подруге каждые 3 недели понадобятся химиотерапевтические вливания - до конца ее жизни. Не исключено, что придется также пройти лучевую терапию и ряд операций по удалению опухоли», — отметили друзья.

Пользователи Сети также поддержали любимую героиню сериала. Уже собрано свыше 30 тысяч долларов. Кейт тронута всеобщей поддержкой и выразила благодарность поклонникам.

«Удивительно осознать, что в моем окружении есть столько невероятных людей. Я недавно переболела коронавирусом и завтра начинаю первую химиотерапию. Спасибо вам от всего сердца», — написала Келти.

Кейт сыграла в сериале «Соседи» Мишель Скалли - сестру главной героини. Актриса ушла из кино в 2008 году, чтобы работать юридическим консультантом.