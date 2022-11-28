Качиньский: Германия не будет сбивать ракеты, летящие в Польшу из России

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Германия не будет сбивать российские ракеты, летящие к польской территории.

По его словам, позиция Германии не дает оснований полагать, что военные этой страны будут стрелять в российские ракеты, летящие в Польшу.

Ранее Качиньский предложил Германии направить зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украину вместо Польши.

До этого Германия заявила, что может поставить Польше систему противоракетной обороны после падения ракеты в Пшеводуве.