Качиньский: Германия не будет сбивать ракеты, летящие в Польшу из России
2022-11-28 19:49
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Германия не будет сбивать российские ракеты, летящие к польской территории.
По его словам, позиция Германии не дает оснований полагать, что военные этой страны будут стрелять в российские ракеты, летящие в Польшу.
Ранее Качиньский предложил Германии направить зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украину вместо Польши.
До этого Германия заявила, что может поставить Польше систему противоракетной обороны после падения ракеты в Пшеводуве.
Опубликовано: Светлана Репина
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