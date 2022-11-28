Die Welt: в случае войны Германии хватит боеприпасов на несколько часов или дней
2022-11-28 20:09
Издание Die Welt пишет, что в случае войны Германии хватит боеприпасов только на несколько часов или дней.
Автор материала Герхард Хегманн утверждает, что Германии предстоит потратить на боеприпасы миллиарды евро из-за конфликта на Украине и обязательств перед НАТО.
При этом темпы наращивания производства боеприпасов зависят от скорости поставок сырья из Китая.
Хегманн отмечает, что в начале пандемии возникли сложности с такими поставками, а сейчас доставка занимает шесть-девять месяцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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