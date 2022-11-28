Зеленская обвинила ВС России в использовании насилия для «унижения» украинцев

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила в понедельник (28 ноября) на конференции в Лондоне, что «насилие и преступления на сексуальной почве» были частью российского арсенала для «унижения украинцев».

Россия использует сексуальное насилие «систематически и открыто», сказала она.

«Именно по этой причине крайне важно, чтобы это было признано военным преступлением, чтобы привлечь к ответственности всех агрессоров», — сказала она, призвав к «всестороннему ответу» на организованной в Лондоне конференции против сексуального насилия в условиях конфликта.

Конференция «Инициатива по борьбе с сексуальным насилием в конфликтах» организована в понедельник и вторник в Лондоне правительством Великобритании с участием представителей со всего мира.

Необходимо отметить, что, как и ранее в своем заявлении в ООН Украина не представила ни одного доказательства таких преступлений.