Зеленская обвинила ВС России в использовании насилия для «унижения» украинцев
Первая леди Украины Елена Зеленская заявила в понедельник (28 ноября) на конференции в Лондоне, что «насилие и преступления на сексуальной почве» были частью российского арсенала для «унижения украинцев».
Россия использует сексуальное насилие «систематически и открыто», сказала она.
«Именно по этой причине крайне важно, чтобы это было признано военным преступлением, чтобы привлечь к ответственности всех агрессоров», — сказала она, призвав к «всестороннему ответу» на организованной в Лондоне конференции против сексуального насилия в условиях конфликта.
Конференция «Инициатива по борьбе с сексуальным насилием в конфликтах» организована в понедельник и вторник в Лондоне правительством Великобритании с участием представителей со всего мира.
Необходимо отметить, что, как и ранее в своем заявлении в ООН Украина не представила ни одного доказательства таких преступлений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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