Стресс можно успокоить едой, но шоколад и кофе эндокринологи не рекомендуют

Для поднятия настроения многие тянутся к продуктам, которые только на первый взгляд могут улучшить ситуацию. На время жареная картошка, копченая колбаска или тортик может и помогут. Но потом будет еще хуже.

Эндокринолог Наталья Пузырева объяснила, какие продукты без вреда для здоровья помогут бороться со стрессом.

При напряжении нервной системы организму не хватает магния.

Уменьшают его количество как раз адреналин и норадреналин, выделяемые при стрессе. Пополнить количество важного элемента могут продукты, богатые магнием.

Кстати, усваивать магний организму мешают спиртные напитки, а также кофе и чай.

Можно ли заедать стресс шоколадом? Можно, но не нужно. В стрессовом состоянии человек плохо контролирует себя и может переборщить со сладким. И тогда стресс только усугубится.

Перебор с шоколадом - это сыпь и прыщи, проблемы с зубами, лишние калории, тахикардия, давление.

Какие полезные продукты помогут снять стресс?

Орехи (миндаль, кешью, бразильский орех), бобовые (фасоль, соя, горох, нут, чечевица), сыр тофу или соевый творог, крупа киноа, жирная рыба (лосось, минтай, скумбрия, палтус), шпинат, цельнозерновые продукты (каши, отруби, хлеб), бананы.