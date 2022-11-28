Продукты, которые стоит включить в рацион людям в возрасте 50+

Недостаток в рационе того или иного продукта чреват дефицитами нутриентов и нарушениями здоровья.

Необходимо позаботиться о правильном питании, ведь все полезные вещества мы получаем из пищи. Согласно статистике, более 75% жителей нашей страны в возрасте 55+ лет неправильно питаются: много хлеба из муки высшего сорта, выпечки, сахара, жирной и жареной пищи.

Примерно к 50 годам, человек начинает видеть основные "пробоины" и слабые места в организме, если они не всплыли раньше. Но даже в таком случае можно попытаться что-то изменить в лучшую сторону, если пересмотреть в первую очередь рацион питания и образ жизни.

Ведь, согласитесь, гораздо приятнее просыпаться утром полным сил и энергии, а не скатываться с кровати и корчиться от боли.

Информация носит ознакомительный характер. Перед применением стоит проконсультироваться со специалистом. Не занимайтесь самолечением!

Основные принципы составления рациона:

С возрастом энергозатраты начинают снижаться, поэтому, если количество физической нагрузки также уменьшилось, калорийность рациона тоже должна уменьшиться.

Не стоит налегать на соль. С возрастом сосуды становятся более восприимчивы к натрию.

Отказ от потребления "пищевого мусора" - снеки, продукция с усилителями, консервантами, загустителями и т.д.

Меньше сахара - затрудняет работу кишечника и его способность усваивать питательные вещества.

Продукты, на которые стоит обратить внимание:

Овощи и фрукты, зелень - обязательная составляющая рациона. Они являются кладезем витаминов и минералов, которые все так же необходимы для сохранения здоровья крепким.

Растительные масла, как источник полезных жиров. В них содержатся кислоты, необходимые для правильной работы организма.

Нежирное мясо, рыба, бобовые - источник белка, который является строительным материалом в нашем организме.

Из напитков выделяют зеленый чай, в составе которого есть вещества катехины, которые стимулируют рост костной ткани, что особенно важно в зрелом возрасте. Если вы являетесь кофеманом, не страшно, главное, не превышать норму в 2-3 чашки в день.

Вода и еще раз вода. Наши клетки в любом возрасте нуждаются во влаге. Не стоит забывать о важности соблюдения питьевого режима.

Изюм, курага, чернослив - как источники калия. Но не следует злоупотреблять ими.

Гречневая, рисовая, пшенная и перловая каша богаты витаминами и питательными веществами, они обязательно должны присутствовать в ежедневном меню.

Продукты, содержащие в своем составе витамины группы В, т.к. эта группа витаминов способна, в силу своих каталитических свойств, тормозить развитие процессов старения.

Продукты, насыщенные витаминами-антиоксидантами С, Е, А, бета-каротином, биофлавоноидов, обеспечивающих защиту клеточных биомембран.

И пусть это не совсем о питании, но, сохранение здоровья человека предполагает комплекс мер, защищающих нас от преждевременного старения и износа органов и систем - физическая активность.