Украина осуществила первую поставку электроэнергии из Румынии

Государственная "Энергетическая компания Украины" осуществила первый пробный импорт электроэнергии из Румынии, сообщает TVP.INFO.

Ввиду катастрофической энергетической ситуации украинцы ищут способ стабилизировать систему, разрушенную продолжающимися ракетными ударами России по критически важной инфраструктуре.

Это не первая попытка украинцев проверить синхронизацию системы электроснабжения с системой ЕС. Несколько недель назад аналогичный пробный импорт состоялся между Словакией и Украиной.

В последние дни целые области и города Украины, в том числе и Киев, борются с последствиями массированной российской атаки 23 ноября, целью которой были объекты энергетической инфраструктуры, в том числе электростанции, ТЭЦ и подстанции. В результате обстрелов большая часть населения страны осталась без электричества.



Ремонт повреждений становится все более и более сложным, например, в связи с исчерпанием запасных частей.

В целях повышения стабильности энергосистемы проводятся испытания – на этот раз было принято решение импортировать энергию из Румынии в порядке эксперимента. Это около 1 мегаватта энергии. Как говорится в сообщении компании, контрольные поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае возникновения такой необходимости.