Иран освободил более 700 задержанных после победы своей сборной на ЧМ 2022
2022-11-28 21:28
Более 700 заключенных были освобождены в Иране после победы его команды над Уэльсом на чемпионате мира в Катаре, сообщило в понедельник (28 ноября) агентство судебной власти Mizan Online.
Проиграв Англии со счетом 6:2, Иран в пятницу обыграл Уэльс со счетом 2:0 и во вторник должен встретиться с США.
«По специальному распоряжению главы судебной власти после победы сборной по футболу (...) над сборным Уэльса из различных тюрем страны были освобождены 709 задержанных», — уточняет агентство.
Среди них «некоторые лица, арестованные во время недавних событий», добавил источник, не вдаваясь в подробности.
Опубликовано: Тарас Медведев
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
Инфляция в Германии снизилась до 10 процентов
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
В пожилом возрасте лишний вес может даже продлить жизнь
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»