Иран освободил более 700 задержанных после победы своей сборной на ЧМ 2022

Более 700 заключенных были освобождены в Иране после победы его команды над Уэльсом на чемпионате мира в Катаре, сообщило в понедельник (28 ноября) агентство судебной власти Mizan Online.

Проиграв Англии со счетом 6:2, Иран в пятницу обыграл Уэльс со счетом 2:0 и во вторник должен встретиться с США.

«По специальному распоряжению главы судебной власти после победы сборной по футболу (...) над сборным Уэльса из различных тюрем страны были освобождены 709 задержанных», — уточняет агентство.

Среди них «некоторые лица, арестованные во время недавних событий», добавил источник, не вдаваясь в подробности.