В Мексике родилась девочка с 6-сантиметровым хвостом

Медики отмечают, что обычно подобный отросток превращается в копчик. Случаев, когда он становится настоящим хвостом, в мире зафиксировано всего 40.

Необычный ребенок появился на свет в одной из сельских больниц Мексики, сообщает Супер.ру.

Как уточняет издание, беременность у ее матери протекала без осложнений, девочка родилась доношенной. Врачи заметили у нее хвостик еще во время первого осмотра. На ягодицах младенца была покрытая волосами кисточка размером 5,7 сантиметра.

Спустя 2 месяца отросток подрос на 0,8 сантиметра. Медики пришли к выводу, что отросток надо удалять. Рентген показал: в хвосте нету костной ткани и аномальных опухолей, потому жизни малышки ничего не угрожает.

«Структура хвоста мягкая, он покрыт кожей и тонкими волосами, его без боли можно двигать, но самопроизвольных движений не было», — цитирует издание публикацию в Journal of Pediatric Surgery. Но, когда в хвостик кольнули иглой, ребенок заплакал.

По словам специалистов, обычно подобный отросток превращается в копчик. Случаев, когда он становится настоящим хвостом, в мире зафиксировано всего 40.