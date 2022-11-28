Киев запросил у Запада ракеты с дальностью свыше 800 километров

Секретарь СНБО Украины Данилов попросил ракеты с дальностью свыше 800 километров.

28 ноября ряд российских СМИ сообщили, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Twitter, что лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины -это ракеты дальностью 800 и более км, которые Киев просит у Запада ему предоставить.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования дальностью до 160 км, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки для нанесения ударов по России.