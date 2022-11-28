Киев запросил у Запада ракеты с дальностью свыше 800 километров
2022-11-28 22:06
Секретарь СНБО Украины Данилов попросил ракеты с дальностью свыше 800 километров.
28 ноября ряд российских СМИ сообщили, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Twitter, что лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины -это ракеты дальностью 800 и более км, которые Киев просит у Запада ему предоставить.
Ранее сообщалось, что Пентагон планирует поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования дальностью до 160 км, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки для нанесения ударов по России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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