Вся правда о еде, разогретой в микроволновой печи

В Японии объявлена массовая утилизация микроволновых печей до конца этого года.

Причиной, по которой стали запрещены микроволновые печи, стали исследования ученых из Университета Хиросимы, которые выяснили, что, за 20 лет активного использования в стране микроволновок, радиоактивными волнами, которые она излучает, был нанесен больший вред, чем ядерная бомбардировка. Было обнаружено, что пища, разогретая в микроволновке, обладает неблагоприятными вибрациями, наносящими вред здоровью человека и окружающей среде.

В самой Японии уже закрыли все крупные производства данной техники, к 2023 году планируют от них отказаться в Южной Корее и Китае".

И как хорошо, что все это очередная "утка", которую около года назад начали активно распространять в сети интернет.

Много людей поверили в данную небылицу. А сам слух получил настолько широкую огласку, что крупные компании, занимающиеся производством микроволновых печей, были вынуждены активно опровергать данную информацию. На определенное время количество продаж данного вида техники снизилось почти вдвое.

Кто же стал распространять такую информацию? По некоторым данным, впервые данная "новость" была размещена на сайте сатирического издания "Панорама", в котором публикуют гротескные пародии на реальность. Кто-то, не разобравшись, подхватил новость и вот уже интернет гудит о вреде микроволновок и предупреждает своих друзей и знакомых.

На самом же деле нет ни единого исследования, которое бы на 100% подтверждало небезопасность использования СВЧ-печей.

Сомневаюсь, что Перси Спенсер, изобретатель микроволновой печи, мог предположить такую шумиху вокруг своего детища.

8 октября 1945 года изобретение было запатентовано, а уже в 1947 году выпущен первый электроприбор. Его предназначением было размораживание продуктов. Стоимость составили около 3000$. В СССР они появились в начале 80х годов.

На сегодняшний день микроволновки, как их называют в народе, вполне доступны по цене каждому. Их покупают не только для разморозки продуктов, но и для разогрева еды, а иногда и для ее приготовления.

Вместе с каждым новым изобретением появляются новые слухи о пользе и вреде прибора.

И вот основные "страшилки", которыми нас пугают с заголовков журналов:

Еду из микроволновки нельзя есть!

Нельзя находиться рядом с включенной микроволновкой!

Микроволновая печь - это излучатель радиации!

Использование СВЧ вызывает тяжелые патологии организма!

Пища из микроволновой печи насыщена канцерогенами!

Что такое СВЧ-печь?

Электрический прибор, с помощью которого можно разогревать водосодержащие вещества. Происходит этот процесс под действием сверхвысокочастотного (или электромагнитного) излучения.

Оно включает в себя дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны радиоволн, частоты микроволнового излучения изменяются от 300 МГц до 300 ГГц (длина волны от 1 м до 1 мм). Радиоволны этой частоты проникают и поглощаются пищевыми продуктами примерно на 1,5 — 2,5 см по глубине от поверхности. Средняя скорость нагрева еды в микроволновой печи 0,3-0,5°С в секунду. Разогрев пищи происходит по всему объёму, содержащему полярные молекулы.

Как работает СВЧ-печь?

Микроволны заставляют молекулы воды в пище так быстро вращаться, что за счет данного трения разогревается еда. Само трение между молекулами воды и остальными молекулами в еде разрывает и деформирует еду изнутри. По научному этот процесс называется структурной изометрией.

Что может микроволновая печь?

Современные электроприборы направлены не только на разогрев и размораживание пищи, а и оснащены программами для ее приготовления. А это очень удобно.

Так что же из пугающих рассказов правда, а что вымысел? В чем вред СВЧ? Стоит ее приобрести или лучше категорически отказаться?

Ежедневно мы испытываем на себе воздействие радиоволн. Все они разной частоты и исходят от телефонов, компьютеров и др.

Но стоит ли пугаться излучений от микроволновки, если прямо сейчас вы сидите и смотрите в экран компьютера и пьете, например, чай. На который также воздействуют эти самые волны. И если вы не планируете отказываться от всех благ цивилизации, то и микроволновок не стоит бояться.

Еда из микроволновой печи - неопасна!

Воздействие микроволн – тепловое. Они вызывают трение молекул воды, что и приводит к разогреву, но сделать пищу радиоактивной они не могут. Волны в СВЧ, направленные на еду, связывают белок, что происходит и при кипении.После окончания разогрева или приготовления, никаких остаточных явлений в пище не остается. А это значит, что еда из микроволновки не более вредна, чем приготовленная на печке или в духовке.

Если прибор не имеет повреждений и полностью исправен, то сверхвысокочастотные волны не проникают вне печи. Также современные печи оснащены независимыми системами блокировки, что препятствует воздействию микроволн при открытой дверце.

Полезные вещества в микроволновке не уничтожаются, а еда не становится канцерогенной!

Стоит оговориться, что при воздействии высоких температур на продукты питания, действительно теряется часть витаминов и минералов. Но не микроволны их разрушают, а температура. То же самое происходит при любом другом виде термической обработки. А на счет канцерогенов - если изначально в еде они присутствовали, то никуда не денутся. Если же их не было - то и не появятся.