Исследования показали: репродуктивная функция мужчин во всем мире снижается
У представителей сильного пола больше чем на 50% сократилось количество сперматозоидов.
До сих пор не до конца понятно, почему это происходит, но за последние полвека мужское репродуктивное здоровье значительно ухудшилось.
В ходе исследования, проведенного израильским эпидемиологом Хагаем Левиным, были проанализированы данные 57 тысяч мужчин из 53 стран мира.
Данные анализировались, начиная с 1973 года. За 40 лет количество мужских сперматозоидов в мире сократилось на 51%.
В 21 веке это снижение продолжается рекордными темпами - примерно на 1,1% в год.
Ученые предполагают, что в снижении мужской репродуктивной функции виновата плохая экология, засилье пластика, вредные привычки, неправильное питание и нездоровый образ жизни.
Научное мировое сообщество продолжит исследование этой проблемы.
Опубликовано: Наталья Павлова
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
Инфляция в Германии снизилась до 10 процентов
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»