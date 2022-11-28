Исследования показали: репродуктивная функция мужчин во всем мире снижается

У представителей сильного пола больше чем на 50% сократилось количество сперматозоидов.

До сих пор не до конца понятно, почему это происходит, но за последние полвека мужское репродуктивное здоровье значительно ухудшилось.

В ходе исследования, проведенного израильским эпидемиологом Хагаем Левиным, были проанализированы данные 57 тысяч мужчин из 53 стран мира.

Данные анализировались, начиная с 1973 года. За 40 лет количество мужских сперматозоидов в мире сократилось на 51%.

В 21 веке это снижение продолжается рекордными темпами - примерно на 1,1% в год.

Ученые предполагают, что в снижении мужской репродуктивной функции виновата плохая экология, засилье пластика, вредные привычки, неправильное питание и нездоровый образ жизни.

Научное мировое сообщество продолжит исследование этой проблемы.