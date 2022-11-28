Для владельцев собак в Беларуси со следующего года поднимут налог

Согласно проекту изменений в Налоговом кодексе налог для владельцев собак может быть увеличен в 2023 году.

Соответствующий документ гласит, что белорусам, содержащим дома собак, необходимо будет уплатить в следующем году указанную сумму налоговой пошлины:

владельцы собак, возраст которых старше трех месяцев отдадут 11, 1 руб;

владельцы, содержащие потенциально опасных животных, заплатят 55, 5 руб.

Освобождены от уплаты налога на собак лица, владеющие щенками младше трехмесячного возраста.

Также пошлину не будут уплачивать инвалиды, которым собаки-поводыри жизненно необходимы.

Не обязаны платить налог на собак владельцы, которые живут в частных домах и содержат только одно животное.

Обязанность по уплате пошлины была введена для владельцев собак в 2010 году.

В текущем году налоговая ставка составляла 9,3 рубля, для владеющих опасными породами - 46, 5 рублей. Вносить эту сумму необходимо один раз в квартал.