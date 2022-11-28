Для владельцев собак в Беларуси со следующего года поднимут налог
Согласно проекту изменений в Налоговом кодексе налог для владельцев собак может быть увеличен в 2023 году.
Соответствующий документ гласит, что белорусам, содержащим дома собак, необходимо будет уплатить в следующем году указанную сумму налоговой пошлины:
владельцы собак, возраст которых старше трех месяцев отдадут 11, 1 руб;
владельцы, содержащие потенциально опасных животных, заплатят 55, 5 руб.
Освобождены от уплаты налога на собак лица, владеющие щенками младше трехмесячного возраста.
Также пошлину не будут уплачивать инвалиды, которым собаки-поводыри жизненно необходимы.
Не обязаны платить налог на собак владельцы, которые живут в частных домах и содержат только одно животное.
Обязанность по уплате пошлины была введена для владельцев собак в 2010 году.
В текущем году налоговая ставка составляла 9,3 рубля, для владеющих опасными породами - 46, 5 рублей. Вносить эту сумму необходимо один раз в квартал.
Опубликовано: Храмова Оксана
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