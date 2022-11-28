Ученые рассказали о малоизвестных свойства яблочного уксуса

У каждой хозяйки в кухонном шкафчике стоит пачка соды и бутылка уксуса, это факт. С чем только не экспериментируют люди, в погоне за красотой, здоровьем и благополучием.

Еще Гиппократ лечил своих пациентов, страдающих кашлем и простудой, уксусной водой. Итальянский врач Томаззо дель Гарбо во времена вспышки чумы мыл уксусом руки, лицо, полоскал рот. Таким образом, защищая себя от возможного заражения.

Как видно из названия, яблочный уксус изготавливают из яблок, путем брожения и ферментации. В итоге получается средство с высокой питательной ценностью.

В яблочном уксусе содержится более 60 различных органических соединений - из них 16 аминокислот, жизненно важных для человека.

Уникальный состав продукта характерен также тем, что имеет все ценные вещества, что содержатся в свежем фрукте, но в концентрированной форме:

витамин С,

витамин Е,

витамин А,

витамины группы В,

а также макро- и микроэлементы - медь, кальций, железо, натрий, фосфор.

При правильном употреблении он позволяет оздоровить организм и оказывает положительное влияние на организм.

Я добавляю яблочный уксус в свежие салаты, что придает блюду некую пикантность и приятный яблочный аромат. Особенно люблю в капустном салате с морковью и яблоком. Иногда мариную мясо, добавляю во время приготовления соуса.

А еще яблочный уксус добавляю в воду и ополаскиваю волосы после мытья. Всегда блестят и приятно пахнут.

Чтобы снять вечернюю усталость с ног, после целого дня беготни, добавляю немного в таз в теплую воду, делаю своеобразную ванночку. Снимает усталость на ура.

А еще он является противовоспалительным и антисептическим средством

Яблочный уксус - это кислота, и при определенных состояниях организма он противопоказан:

Поэтому и рекомендуется пройти предварительное обследование.

Противопоказаниями для его применения в пищу являются:

заболевания ЖКТ,

заболевания мочевыделительной системы,

кариес

Информация носит ознакомительный характер. Перед применением стоит проконсультироваться со специалистом. Не занимайтесь самолечением!

Готовый яблочный уксус продается в магазинах, но, к сожалению, встречается много подделок - окрашенный столовый уксус. Поэтому многие готовят его самостоятельно в домашних условиях. В интернете видела много рецептов данного продукта.