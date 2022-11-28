Россия вывела на орбиту Земли военный спутник
2022-11-28 23:10
28 ноября Российская Федерация вывела на орбиту Земли спутник, который будет служить для военных целей.
На околоземную орбиту был выведен российский военный спутник. Он будет служить интересам Министерства обороны страны.
"Запущенный в интересах Минобороны с Плесецка космический аппарат выведен на орбиту", - сообщает телеграм канал издания "Известия".
Отмечается, что спутник выводился на орбиту ракетой "Союз-2.1б".
Опубликовано: Николай Скира
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