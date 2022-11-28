Россия вывела на орбиту Земли военный спутник

28 ноября Российская Федерация вывела на орбиту Земли спутник, который будет служить для военных целей.

На околоземную орбиту был выведен российский военный спутник. Он будет служить интересам Министерства обороны страны.

"Запущенный в интересах Минобороны с Плесецка космический аппарат выведен на орбиту", - сообщает телеграм канал издания "Известия".

Отмечается, что спутник выводился на орбиту ракетой "Союз-2.1б".