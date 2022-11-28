«Укрэнерго»: ситуация в украинской энергетике близка к катастрофической

Согласно документу украинской энергетической компании «Укрэнерго», в некоторых регионах страны ситуация в энергетике близка к катастрофической.

Данный документ был подготовлен для Министерства обороны Украины. В нем сказано, что более 60% энергетических мощностей в некоторых регионах выведены из строя.

В документе также говорится, что подобная ситуация может привести к росту протестных настроений среди населения Украины.

«Укрэнерго» также указывает на нехватку квалифицированных специалистов и запчастей для восстановления энергетических объектов.