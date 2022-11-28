«Укрэнерго»: ситуация в украинской энергетике близка к катастрофической
2022-11-28 23:20
Согласно документу украинской энергетической компании «Укрэнерго», в некоторых регионах страны ситуация в энергетике близка к катастрофической.
Данный документ был подготовлен для Министерства обороны Украины. В нем сказано, что более 60% энергетических мощностей в некоторых регионах выведены из строя.
В документе также говорится, что подобная ситуация может привести к росту протестных настроений среди населения Украины.
«Укрэнерго» также указывает на нехватку квалифицированных специалистов и запчастей для восстановления энергетических объектов.
Опубликовано: Светлана Репина
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