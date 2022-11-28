Илон Маск: Apple может удалить Twitter из магазина AppStore
2022-11-28 23:26
Владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания Apple угрожала удалить из магазина AppStore приложение соцсети.
Миллиардер отмечает, что причину этих угроз в Apple не объяснили.
Илон Маск в своем твите рассказал пользователям, что Apple начисляет на все покупки в AppStore секретный налог в размере 30%.
Он также разместил в Твиттере опрос по поводу того, должна ли Apple обнародовать свои действия в части цензуры.
Опубликовано: Светлана Репина
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