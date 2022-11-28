Комнатные растения могут быть опасны для жизни

Практически в любом помещении есть растения. Домашние цветы украшают комнату, насыщают ее кислородом и просто доставляют эстетическое удовольствие.

В частности, речь идет о кактусах. В соке этого цветка содержится около 120 алкалоидов, многие из которых крайне негативно сказываются на нервной системе не только человека, но и домашнего животного. Такие же вещества есть в составе фикусов и пуансеттии.

В список попала и диффенбахия. Правда, в этом цветке, помимо алкалоидов, содержится оксалат кальция и даже цианистые соединения. Назвать такой «коктейль» полезным для организма вряд ли можно.

Ученые отмечают, что опасными могут быть не только растения в горшках, но и те, что мы получаем в виде букетов. В данном случае речь идет о ландышах, сирени и даже лилиях. По словам научных специалистов, эти представители флоры могут спровоцировать мигрень и даже состояние наркотического опьянения.

Растения из семейства пасленовых лучше вообще не трогать и тем более не заносить в дом: в них содержится мощный яд – соланин. Так что не все то, что красиво, полезно для здоровья. Помните об этом, прежде чем принести в дом очередной цветок.