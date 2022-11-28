Россия не объяснила Соединенным Штатам причину переноса встречи по ДСНВ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не получили от России убедительных объяснений по поводу переноса встречи по ДСНВ.

Он пояснил, что США с нетерпением ждали заседания двусторонней консультативной комиссии.

По словам Кирби, США верят в важность заключения нового договора и хотят как можно быстрее вернуться к графику.

Он отметил, что США попытаются выяснить причины переноса встречи через американское посольство в Москве.