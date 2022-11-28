Россия не объяснила Соединенным Штатам причину переноса встречи по ДСНВ
2022-11-28 23:53
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не получили от России убедительных объяснений по поводу переноса встречи по ДСНВ.
Он пояснил, что США с нетерпением ждали заседания двусторонней консультативной комиссии.
По словам Кирби, США верят в важность заключения нового договора и хотят как можно быстрее вернуться к графику.
Он отметил, что США попытаются выяснить причины переноса встречи через американское посольство в Москве.
Опубликовано: Светлана Репина
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
Инфляция в Германии снизилась до 10 процентов
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»