Сорока: вернувшиеся из украинского плена бойцы нуждаются в лечении

Советник главы ЛНР Сорока сообщил, что вернувшиеся из украинского плена бойцы нуждаются в медицинской помощи.

28 ноября советник главы Луганской народной республики Анна Сорока сообщила журналистам, что вернувшиеся в ЛНР ранее освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции нуждаются в медицинской помощи и это даже визуально видно, у одного военнослужащего не достали пулю из легкого, так она и заросла.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что 23 ноября было обменяно 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, 24 ноября домой вернулись 50 российских военных, также врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что 23 защитника республики вернулись домой из украинского плена.

Всем им сейчас оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.