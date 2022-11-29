Сотрудники склада Ozon в Подмосковье массово заболевают менингитом
2022-11-29 00:44
На складе Ozon, расположенном в Подмосковье, зафиксировано более 30 случаев заболевания сотрудников менингитом.
Родственники заболевших сообщают, что они госпитализированы в больницы Истры, Дедовска и Красногорска.
В медучреждения продолжают поступать люди с тем же диагнозом. Все они жили в Нахабино в одном общежитии.
Есть информация о том, что у людей поднималась температура, появлялись кашель и головная боль, но они не сразу обращались к врачам.
Опубликовано: Светлана Репина
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