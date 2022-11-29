Сотрудники склада Ozon в Подмосковье массово заболевают менингитом

На складе Ozon, расположенном в Подмосковье, зафиксировано более 30 случаев заболевания сотрудников менингитом.

Родственники заболевших сообщают, что они госпитализированы в больницы Истры, Дедовска и Красногорска.

В медучреждения продолжают поступать люди с тем же диагнозом. Все они жили в Нахабино в одном общежитии.

Есть информация о том, что у людей поднималась температура, появлялись кашель и головная боль, но они не сразу обращались к врачам.