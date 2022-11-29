США продолжают поставки оружия на Тайвань одновременно с помощью Украине
2022-11-29 00:54
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не прекратят поставки оружия на Тайвань, несмотря на помощь Украине.
Он отметил, что Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности в части предоставления Тайваню оружия для самообороны.
По словам Кирби, этот подход не планируется изменять. Заявление было сделано в ответ на публикации в СМИ о задержках поставок оружия из США на Тайвань.
Он также сказал, что все поставки оцениваются с учетом сохранения боеготовности самих США.
Опубликовано: Светлана Репина
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