США продолжают поставки оружия на Тайвань одновременно с помощью Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не прекратят поставки оружия на Тайвань, несмотря на помощь Украине.

Он отметил, что Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности в части предоставления Тайваню оружия для самообороны.

По словам Кирби, этот подход не планируется изменять. Заявление было сделано в ответ на публикации в СМИ о задержках поставок оружия из США на Тайвань.

Он также сказал, что все поставки оцениваются с учетом сохранения боеготовности самих США.