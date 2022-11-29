В Японии начались серьезные демографические проблемы

Генеральный секретарь парламента Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в нынешнем году в стране серьезной упал уровень рождаемости.

Так, в первые 9 месяцев года в Японии родилось на 4,9% меньше детей, чем за такой же период годом ранее.

Генсек назвал такой прирост населения очень медленным и отметил, что ситуация является критической.

Мацуно сказал, что в случае продолжения этой тенденции уровень рождаемости к концу декабря может оказаться ниже всего предыдущего года.